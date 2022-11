Gehlen Diniz diz que democracia tem que ser respeitada e pede que Bolsonaro reconheça a vitória de Lula

Na tarde desta terça-feira (1), o deputado federal eleito, Gehlen Diniz (PP), opinou sobre o resultado das eleições para presidente da República e as manifestações que vêm se propagando em várias partes do Brasil comandadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das urnas.

Para o parlamentar, a vontade da maioria tem que ser respeitada. Ele também defende que o presidente Bolsonaro reconheça a vitória do seu opositor visando evitar transtornos ainda maiores.

Confira na íntegra a publicação de Gehlen Diniz:

BOA TARDE, AMIGOS!

COMO CIDADÃO E REPRESENTANTE DA POPULAÇÃO, TENHO O DEVER DE

ME MANIFESTAR NESSE MOMENTO TRISTE PARA A HISTÓRIA DO NOSSO PAÍS.

NÃO É LÍCITO A NINGUÉM QUESTIONAR A NOSSA DEMOCRACIA!

DITADURA, NUNCA MAIS! SEJA ELA DE DIREITA OU DE ESQUERDA.

É HORA DE UNIR NOSSO POVO EM BUSCA DO BEM COMUM.

CHEGA DE BRIGAS, DE DISCUSSÕES VAZIAS E ESTÉREIS.

IGUALMENTE A MILHÕES DE BRASILEIROS, EU TAMBÉM NÃO VOTEI NO LULA, MAS A MAIORIA DO NOSSO POVO O ESCOLHEU PARA SER O PRESIDENTE PELOS PRÓXIMOS QUATRO ANOS. PORTANTO, DEVEMOS RESPEITAR A VONTADE DA MAIORIA.

PRESIDENTE, RECONHEÇA A VITÓRIA DO OPOSITOR E PEÇA PARA AQUELES QUE ESTÃO BLOQUEANDO RODOVIAS VOLTEM PARA SUAS CASAS, ANTES QUE TAIS ATOS CAUSEM VÍTIMAS.