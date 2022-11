Grupo de extrema direita ameaça botar fogo em caminhões: “Vai ser guerra”

Na noite desta terça-feira (23) o ContilNet teve acesso a mensagens de um grupo de Whatsapp em que militantes da extrema direita se articulam para continuar os protestos antidemocráticos, que bloqueiam as BR’s e pedem um golpe militar no país.

Nas mensagens, um dos militantes diz a partir de agora a tática será atear fogo em caminhões de algumas empresa específicas de transporte de cargas. Na mensagem, o golpista chega a dizer que haverá também derramamento de sangue e que eles vão entrar em guerra contra a polícia.

Leia a mensagem na íntegra:

Boa tarde galera hoje dia 22/11/2022 Acabou a brincadeira . A partir de hoje vamos fazer diferente a polícia são covarde chega chegando Quebrando tudo si é guerra que eles querem então vai ser guerra ,agora vai ter derramamento de sangue vamos botar fogo nos caminhões martelli transporte transoeste Transcal Rodoviva rodo Líder transval Belluno lucesi g10 comando diesel a Maggi bom futuro bom Jesus..comelli transporte de Goiás cocal Brasil central Fribom transporte pactos rodovigi. Rodo Junior magro flexa transporte de Tangará da Serra ICE transporte mais deixando claro que a nossa prioridade são os caminhões tanque de todo o Brasil só vcs carrega ai é saír para a pista vamos colocar fogo em qualquer um só uma alerta para todos as grandes empresas que não aderiu o movimento que são de esquerda vamos ponhar fogo nesses caminhões a partir de agora vamos ponhar fogo nas bases das polícias rodoviárias federais porque eles não têm efetivo para combater o Bom Combate já que eles querem guerras assim acha que eles é os deuses que quer fazer covardia com povo não sabe dialogar Então vai ser desse jeito agora vamos botar o terror A partir de agora Acabou a brincadeira vai ter derramamento de sangue a partir de agora a partir de hoje dia 22/11/2022 e o povo abastece suas casas abastece seu carro porque a brincadeira acabou esses governos corruptos bandidos policiais que querem destruir o povo não quer se apropriar junto com o povo quem vai pagar as consequências agora são eles é guerra e vai ter derramamento de sangue agora se é isso que eles quer vamos pra guerra vamos botar fogo em caminhão vamos desbloquear a pista mas vamos botar fogo nos caminhões agora dessas grandes empresas que não aderiram os movimentos ok