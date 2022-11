As equipes do Humaitá e do Rio Branco irão receber cotas pelas participações na Copa Verde 2022. O Tourão receberá R$ 120 mil e o Estrelão vai ganhar R$ 60 mil.

“A CBF vai pagar os clubes por fase. Em um primeiro momento não existia dinheiro para Copa Verde, mas felizmente conseguimos uma ajuda importante para todos os participantes”, comentou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino.

Leia mais em PHD ESPORTE CLUBE