José Ricarte representa o Acre no Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em Salvador

O Centro de Convecções Salvador foi o local escolhido para sediar do XXII Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

O médico José Ricarte representou o Acre e sua clínica especializada em emagrecimento, a Obesoclin, no evento intitulado “A experiência de uma Clínica de Cirurgia Bariátrica na Amazônia Ocidental”.

Linda de viver, Maria Georgina Maia recebeu os 26 aninhos em um pub da cidade com as melhores amigas, após a decisão do segundo turno das eleições.

Happy Bistday!!!

Direto do álbum dos 40 anos da bancária Rita Guimarães com a filha Rebeca, e celebrado dia 31 de outubro.

Avisa que é ela!

Dia 3 de novembro, Rebeca Andrade subiu em primeiro lugar do pódio do Mundial de Ginástica, que aconteceu em Liverpool, na Inglaterra.

A ginasta venceu prova individual-geral, considerada a mais importante do esporte, após dar um SHOW em uma performance ao som de “Baile de Favela”.

A conquista é inédita entre atletas do Brasil. Orgulho!!!

Vestidas iguais e amigas desde a infância as estudantes Tatiane Gouveia e Mariana Lira comemoraram seus respectivos aniversários numa chácara nos arredores de Rio Branco no último sábado, dia 05.

O empresário Bruno Cotta Paiva curtindo o parque temático catarinense Beto Carreiro Word com a filha caçula. Ele foi aniversariante do dia 7.

Happy Bistday!

Depois de quase 10 anos servindo a região do Vale do Juruá, precisamente no município de Cruzeiro do Sul, como médico radiologista, Danilo Cerqueira, natural de Feira de Santana, recebeu o título de cidadão Cruzeirense na Câmara dos Vereadores. Na foto com a bela esposa Ellô Marques Cerqueira.

Merece muito. Parabéns amigo!

Giulianna Evangelista e Lara Oaskes estão no site A Gazeta com a coluna Guia Glam, conteúdo quinzenal recheado de dicas sobre moda, estilo, beleza, comportamento e gastronomia.

Vai que é tua Gil e muito sucesso!!!

Dia 24 Celso Missologo coroou 3 misses Acre que representaram o estado nos concursos de beleza nacionais 2023, Miss Acre Teen Maísa Medeiros rumo ao Miss Brasil Teen em São Paulo 20/11/22, Miss Acre Beauty Star Andressa Brito rumo ao reality show house In Paradise em Alagoas e Miss Model Teen Acre Hilary Catriny rumo ao Miss Model Teen Brasil em março na cidade de Curitiba PR.

A organização do evento ficou por conta do diretor da agência de modelos three Lucas Ly, Adriano Nobres diretor da Aster Model School e o Vice Mister Brasil FNBI Simon Araújo.

Celso Missologo disse estar realizado com seu “Dream Team” de beldades acreanas e muito confiante para os concursos nacionais.

Parcialidade e ódio

Meu coração tem congênitas deficiências. Nasceu com imunidades demasiadas ignorâncias de orgulho esquece ofensas e abandonos tem predisposição ao perdão e não é recomendável para transplantes. Mas os meus olhos e ouvidos são atentos e funcionam direitinho.

Não passa despercebida que a grande mídia brasileira deixou a ética jornalística de lado, a imparcialidade e assumiu o ativismo político na apuração da eleição do segundo turno.

Comprada ou vendida as emissoras de TV, colocaram todo o seu arsenal tecnológico e humano a serviço de um massacre jamais visto na história de qualquer pais civilizado do ocidente.

A guerra a Bolsonoro já não é mais velada, tornou-se escancarada e desproporcional, levando a uma inversão de papéis.

A população vem sendo submetida a uma lavagem cerebral em um momento que a televisão desempenha um papel estratégico e decisivo de informação e de segurança nacional. No rastro das produções observamos que se tornaram os maiores conspiracionistas e negacionistas deste país.

A satisfação do âncora daquele que já foi o maior telejornal do Brasil, Wiliam Bonner, foi visível, bem como seu deboche dirigido ao candidato derrotado.

Estamos diante de pessoas que querem defender a democracia combatendo e eliminando a própria democracia. Em meio a parcialidade percebemos que também estamos diante de um sistema judiciário totalitário que milita para um partido político, ao invés de defender sua nação.

Por outro lado, sabemos que o atual presidente Jair Bolsonaro contribui muito com suas ações e não se ajuda.

Durante a campanha eleitoral feriu a Lei Eleitoral, com transferências de renda no período em que estavam legalmente proibidas, com ataques ao STF, ao TSE, às urnas, a críticos, a jornalistas, e até induzindo à violência.

A economia não podia parar enquanto milhares de pessoas morriam de Covid por dia, mas agora pode parar porque ele foi derrotado nas urnas?

Em acentuada decadência econômica os comerciantes podem tomar prejuízo e não ter produtos para vender nas prateleiras.

Se a polícia é recebida a tiros nas favelas, deve reagir. Vale para o Roberto Jefferson!? Como se chama quem atira contra a polícia!? Bandido? Criminoso? Delinquente?

Carla Zambelli de arma em punho no dia da eleição foi um afronte a todos os brasileiros.

O ódio já causou muitos problemas no mundo, mas ainda não resolveu nenhum. O maior vírus que temos que enfrentar, é a canalhice.

O Brasil é maior do que todos esses interesses.

Beth Passos

Jornalista

On Line

Teve início domingo, 6 de novembro, em Sham El Sheick, Egito, a COP27. Isso significa 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

COP é Conferência das Partes, que reúne os países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992, Rio de Janeiro, Brasil), do Protocolo de Kyoto (1997 Japão) e do Acordo de Paris (2015 França).

O país anfitrião da COP27 é o Egito e todos foram convidados por Abdel Fattah el-Sisi, presidente do Egito.

*O esclarecimento é trabalho de uma vida, a atuação pública desenvolve-se neste sentido pelo qual deve-se trabalhar humildemente pela evangelização.

Só acho!

*A Musa da Copa será escolhida na “FEIJOADA DO THEODORO” no próximo domingo, 13 no Afa Jardim.

Vendas e reservas de camisetas através do telefone e WhatsApp (68) 99215-7857.

*As comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, povos da floresta, dos famintos, dos marginalizados comemoraram com alegria a eleição de Lula como novo presidente do Brasil logo após o resultado das urnas.

Que a alegria deles seja a nossa alegria.

*Lula precisa criar urgentemente o Ministério do Combate à Crise Estética porque a harmonização facial está deixando boa parte das pessoas iguais ou estranhas. Na campanha eleitoral de Rádio e Televisão, as lentes dentais se destacaram mais que os candidatos pela noção zero sobre tom de pele.

Dava angústia ver tanta branquidão artificial.

Rindo com respeito!!!

*Guilherme de Pádua matou uma jovem de forma violentíssima, verdadeiro crime hediondo que chocou o Brasil. Não cumpriu nem metade da sua pena.

Ele morreu domingo de um fulminante ataque cardíaco, mas teve a chance de viver 30 anos a mais que sua vítima. Tem gente defendendo o assassino nas redes sociais.

Só lembrando que ao virar crente ou morrer, não vira santo não!

*A ONU (Organização das Nações Unidas) é composta por 194 países. Desses, 193 possuem prisão em primeira ou segunda instância. Apenas UM não tem a medida. E aí, conseguem adivinhar qual é o país?

O Brasil não é para fracos!

“Ninguém vai realmente entender a política até que entenda que os políticos não estão tentando resolver nossos problemas. Eles estão tentando resolver seus próprios problemas – dos quais ser eleito e reeleito são o número 1 e número 2. Qualquer que seja o número 3, ele vem muito depois.”

– Thomas Sowell

*As eleições de 8 de novembro nos Estados Unidos terão um enorme impacto nos rumos da nação brasileira, assim como no destino do indivíduo e do partido no poder na Casa Branca.

*A zoeira da “esquerda” para a “direita”: O choro é livre, mas chore no acostamento porque a gente quer passar.

*A Peçoa que acha que todo ovni é disco voador. Não seje!

*Cuidado com a psicofobia! Quem está doente precisa de tratamento. Claro que há doentes entre eles, mas a maioria é só golpista mesmo, por desinformação ou por desvio de caráter

*Tenho, cada vez mais, medo de gente. O “serumano” é o mais perverso e – obviamente – ingrato, dentre todas as criaturas.

*Que nada nos tire o desejo e o prazer de transcender limites. A verdadeira liberdade mora onde o coração e a alma desejam estar!

Ita Portugal

Cuidador de corações

– O que é que fazes?

– Sou cuidador de corações.

– Cuidador de corações?

– Sim.

– E o que é que faz um cuidador de corações?

– Quando os corações estão feridos ou magoados, precisam de alguém que os ouça. Eu ouço. Precisam de ternura. A ternura ajuda a cicatrizar as feridas.

Quando os corações estão partidos, precisam de alguém que os ajude a apanhar os bocadinhos que caem no fundo da alma. Eu ajudo. Quando os corações estão pisados, precisam de alguém que lhes dê colo. Eu dou. Quando não conseguem adormecer, eu embalo-os e conto-lhes histórias. Conto histórias do que será.

Os corações precisam de esperança. Quando os corações estão apertados, precisam de alguém que os desaperte. Eu faço das minhas palavras a chave que abre novamente o coração à leveza da alegria e do riso.

Quando os corações estão perdidos, eu acendo a luz da fé para desimpedir o caminho.

Quando os corações cegam para a beleza do mundo, eu ensino-os a ver novamente as coisas maravilhosas que fazem com que a vida valha a pena.

Quando os corações se sentem sozinhos, eu faço-lhes companhia até aprenderem que estar sozinho não é sinónimo de solidão.

Quando os corações anoitecem, eu fico a pé toda a noite como as estrelas e não deixo que a lua recolha as velas do luar. Quando os corações estão desanimados, eu abro o meu e mostro-lhes que há sempre uma razão pela qual um coração tem de bater.

Fonte: Lado a lado.