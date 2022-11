Juliana Caetano dirige carro com peça vermelha justinha e impressiona

A vida de Juliana Caetano é cercada de polêmicas, mas ao lado disso, a cantora do Bonde do Forró esbanja muita beleza e sensualidade por onde quer que passe. Dona de um forte engajamento nas redes sociais, ela causou alvoroço ao surgir dentro de um carro, de forma inusitada.

É que, após dirigir, ela posou com as pernas quase que abertas, mostrando a calcinha vermelha dentro do veículo. Na ocasião, a beldade ainda ostentou o corpão ao posar com um vestido de oncinha, da moda, e bem atraente. “O que te deixa triste?”, perguntou ela na legenda da publicação.

Em questão de poucos segundos, o post já contava com muitos elogios. “Mulher do céu, você poderia me dar uma carona, seria o cara mais feliz desse mundo”, brincou um marmanjo.

“O que me deixa triste é só te ver e não poder te tocar, te beijar”, confessou o segundo. “Você é uma das mulheres mais lindas da face dessa terra feia”, disparou a última admiradora.

Confira a publicação oficial feita por Juliana Caetano: