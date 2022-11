PHD Distribuidora evidencia a maquiagem, símbolo de feminilidade, no 6º Encontro de Divas

A maquiagem, item fundamental e indispensável na rotina diária da maioria das mulheres, também marcou presença neste domingo, 20, na Maison Borges, em Rio Branco, no 6º Encontro de Divas, maior evento de moda e beleza do Estado. A PHD distribuidora, localizada na Via Chico Mendes, levou inovações desse mercado com itens que não podem faltar no estojo ou bolsa das acreanas.

“Estamos apresentando a Daillus Cosmético, uma das indústrias que trabalhamos. Uma linha completa de maquiagens e esmaltes; uma variedade de produtos para agradar o público feminino. Também trabalhamos com perfumaria e outros itens de beleza. Estamos no mercado acreana há três anos, mas já ganhamos o nosso espaço”, frisou Amanda Abreu, representante do marketing da loja.

Ela também acrescentou que a clientela da loja aumenta a cada dia. “É só chegar novidade que as clientes já entram em contato. Todos os produtos que vendemos têm boa saída. O nosso diferencial é a qualidade do que oferecemos. Quem compra não se arrepende, e ainda faz comercial, isso é gratificante”, concluiu Abreu.