Sebrae reúne startups para o Demoday 2022 nesta quinta-feira

Esta é a primeira edição pós-pandemia, e traz um modelo diferente das anteriores, serão 11 startups do programa de pré-aceleração do SebraeLab/Ufac e 31 do programa de aceleração do Inova Amazônia. Nas versões anteriores, somente oito startups participavam.

Durante o evento, cada startup terá três minutos para apresentar o seu negócio, e os investidores terão outros três minutos para tirarem dúvidas. Após a apresentação, começa o processo de negociação, onde será tratado sobre o investimento real dentro das startups, para que elas possam crescer dentro da sua área de atuação.

Estão confirmados representantes de investidores de referência no país, como: Rafael Ribeiro e Monalisa Medeiros, da Bossa Nova Investimentos; Carolina Vasconcelos, da FHE Ventures; Rodrigo Guimarães, da Biotech Investimentos; e o Sicredi.

Também foram convidados empresários que estão, de alguma forma, voltados para a área de inovação, para que possam, além de conhecer as startups, conhecer os investidores e compreender mais sobre tese de investimentos, como identificar bons investimentos, para que assim seja fomentado o ecossistema de inovação.

Dia 10/11/2022

Horário: 10:00 Abertura do evento pela manhã.

14:00 – Fala dos diretores Sebrae e Sicredi