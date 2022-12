Acreano com anemia falciforme desde os 6 meses de vida precisa de ajuda para transplante

O pequeno Wallison Oliveira do Nascimento, de 11 anos, diagnosticado com anemia falciforme desde os seis meses de vida, precisa realizar um transplante de medula óssea para ser curado. Para isso, a família precisa se mudar por 2 anos para a cidade onde o transplante deve acontecer.

A família de Wallison idealizou uma ‘vakinha’ online para arrecadar uma quantia que será para custear transporte, moradia, comida e alguns exames em São Paulo, cidade onde Wallison e a mãe Sandra devem ir.

- Publicidade-

Segundo Sandra, o filho foi diagnosticado com a doença aos 6 meses de idade, mas a primeira alteração surgiu no teste do pezinho, feito poucos dias após o nascimento da criança. Nesses 11 anos, a mãe de Wallison conta que a criança sofre com dores, crises, internações e até mesmo transfusão de sangue, visto que a doença traz outras comorbidades.

“Tem sido muito difícil, ele tem muitas crises. Apenas neste ano de 2022, foram 9 internações e 6 transfusões de sangue. A última internação foi neste dia 20 de dezembro até hoje, acabamos de sair do hospital. Ele tem muitas dores e é difícil ver ele pedindo ajuda, gritando com dor. Ele faz uso de morfina, mas o efeito só dura 1 hora e meia, depois disso não pode aplicar de novo pelo horário da medicação, mas ele sente dor e pede ajuda. É difícil”, conta a mãe.

Com o valor arrecadado na ‘vakinha’, que foi idealizada em setembro desse ano, a mãe de Wallison vai arcar com 2 anos de moradia em outro estado. Segundo Sandra, ela fez um plano de saúde e o transplante será particular, mas há exames que o plano não cobre, além da alimentação, transporte e moradia. “Nós precisamos ficar por lá uns 2 anos, porque antes do transplante tem 5 meses de procedimentos, aí vem o transplante e após ele, temos que aguardar o processo da medula e a liberação do médico”, explica.

De acordo com Sandra, Wallison está esperançoso que vai dar certo. “É o sonho dele, ele quer muito ser curado. São 11 anos que não viveu, que ele não pode fazer as coisas que outras crianças fazem. Ele estuda, mas falta muito por causa das crises. Antes, quando ele ia ter crises, eu sabia por pequenos sintomas que surgiam, agora é do nada, ele está bem e logo depois não está mais”, finaliza.

Para ajudar Wallison, as pessoas podem doar qualquer quantia através de transferência na chave Pix (68) 99222-5200, no nome de Sandra Carneiro de Oliveira.