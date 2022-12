Bocalom, JV, Weverton e outros famosos do Acre postam Natal em família nas redes; veja fotos

Como não poderia deixar de ser, o feed das redes sociais amanheceu neste 25 de dezembro repleto de registros de famílias acreanas curtindo o Natal. Entre famosos acreanos, alguns posts se destacaram.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, aproveitou o Natal em Araguari no interior de Minas Gerais; o governador Gladson Cameli se reuniu com sua família em Manaus; outros políticos preferiram permanecer na capital acreana, e reunir a família em Rio Branco, como é o caso do ex-senador Jorge Viana.

- Publicidade-

Influenciadores também registraram em seus feed os clicks natalinos, como a Miss Acre 2017, Kailane Amorim, que dividiu seu momento com seus 110 mil seguidores.

Os colunistas sociais também registraram seus momentos em clima natalino. A apresentadora Kelly Kley, Moisés Alencastro, Roberta Lima, Jackie Pinheiro, entre outros, estiveram brilhando no feed de seus seguidores.

No Juruá, a publicitária Sofia Brunetta esteve reunida com sua família e seu namorado, o empresário e politico Zé Lopes.

A seguir, você confere alguns cliques dos acreanos na web: