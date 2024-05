Licitação do viaduto da AABB deve ser aberta nos próximos dias, diz Tião Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou, na manhã desta quinta-feira (2), que a licitação das obras do viaduto que será construído próximo a AABB, na capital acreana, deve ser aberta na próxima segunda-feira, 6 de maio.

De acordo com o prefeito, ainda em maio deve ser assinada a ordem de serviço para iniciar as obras do viaduto, que deve melhorar a mobilidade urbana da cidade, evitando grandes engarrafamentos que serão característicos do local em horário de pico.

Além disso, Bocalom também falou que o senador Marcio Bittar já garantiu os recursos para a construção.

“Deste ano para o ano que vem, se Deus quiser a gente já está com o projeto encaminhado e será colocado na emenda dele desse ano para o ano que vem, no orçamento de 2025.Fazendo esses dois aqui esse ano e fazendo o outro no ano que vem, melhora muito a mobilidade. Aquela região é realmente muito complicada para quem vai para a parte alta da cidade”, disse.