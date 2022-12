Buracos tomam conta de rua em Sena Madureira e moradores reivindicam melhorias

Os moradores da Rua Santa Helena, bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, estão reivindicando um trabalho de melhoramento no local em razão das péssimas condições de trafegabilidade.

Em contato com a reportagem do Contilnet, eles alegam que a cada dia que passa a buraqueira aumenta, prejudicando a comunidade. “Está uma situação muito difícil, visto que, para trafegar de carro ou motocicleta é um sacrifício grande. Agora, com a chegada do inverno, o cenário tem ficado cada vez pior. Pedimos a atenção do prefeito nesse sentido. Alguma providência precisa ser tomada”, comentou Antônio de Sousa, morador.

- Publicidade-

Na Câmara Municipal, os vereadores já fizeram pedidos nessa direção, entretanto, até agora não foram atendidos.

Através de uma emenda do então senador Gladson Cameli, a Prefeitura de Sena Madureira foi contemplada com uma usina de asfalto, porém, alugou a usina para uma empresa particular alegando não ter condições de comprar os insumos para produzir o asfalto. A referida empresa se comprometeu em fornecer o material para Sena Madureira mensalmente em troca do aluguel, todavia, os funcionários estão de férias e só devem retornar às atividades no início de 2023.