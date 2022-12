Com presença de Weverton, jogo solidário no Acre arrecadou 2,5 toneladas de alimentos

O Jogo Solidário entre Amigos do Ninho e Pelada Cafezar realizado na última sexta, 23, no Florestão, arrecadou 2,5 toneladas de alimentos. A distribuição será realizada nas instituições de caridade e alguns bairros periféricos de Rio Branco.

“Sob todos os aspectos, o evento foi grandioso. Conseguimos o nosso objetivo e vamos doar tudo que foi arrecadado”, comentou um dos coordenadores do evento, Thomaz Carlos.

Weverton emocionado

Segundo Weverton, ajudar as pessoas mais necessitadas é fundamental.

“Ter o público no Florestão e ainda poder colocar alimentos nas mesas das pessoas é muito importante. Todos com um pouco mais de condição devem ajudar”, afirmou Weverton, no Florestão.

Volta no dia 6

Depois de disputar a Copa do Mundo, no Catar, com a Seleção Brasileira, Weverton ganhou um período de férias diferente do restante do elenco do Palmeiras. O atleta acreano volta aos treinamentos no próximo dia 6.