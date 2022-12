As influenciadoras digitais acreanas Iasmyne Sampaio e Emy Aguiar realizaram a primeira edição do Feijoada e Copa em Rio Branco. O evento aconteceu no Espaço Gold e reuniu amigos e convidados.

Com open chopp da Altaneira, feijoada e muita música boa ao som de Rodrigo Damasceno, o evento foi uma das opções para os acreanos curtirem o jogo Brasil contra Camarões.

A coluna Douglas Richer bateu papo e conversou com alguns convidados. Confira vídeo e fotos: