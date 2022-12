Gladson exibe sala luxuosa ao mostrar a torcida da família pelo Brasil; veja vídeo

O governador do Acre, Gladson Cameli, encantou seus seguidores ao mostrar a sua torcida para a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar.

Nesta sexta-feira (9), Gladson postou a foto de seu filho Guilherme Cameli, acompanhado de outras crianças enquanto assistiam ao jogo do Brasil contra a Croácia.

Na legenda Gladson escreveu: “A minha torcida organizada segue acreditando que o segundo tempo será do BRASIL!”

Na foto, a torcida de Guilherme e amigos aparecem com camisetas amarelas e azuis enquanto acompanhavam o jogo na sala de estar. Inclusive, a foto deixou à mostra a decoração do espaço luxuoso, que conta sofás, poltronas e estantes com iluminação embutida e vários vasos, TV e objetos sofisticados.

