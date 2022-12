Governo fecha programação cultural do ano com Show da Virada em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), definiu nesta sexta-feira, 23, a programação cultural do Show da Virada em Rio Branco. O planejamento da festa, que envolve outras secretarias, está sendo orquestrado para melhor atender a toda a população.

A apresentação das bandas locais se inicia às 21h do sábado, 31, com a banda Mugs II. Na sequência, Sandra Melo e banda. A atração nacional será Jads e Jadson, que subirão ao palco logo após a queima de fogos. Samba Brothers darão continuidade às apresentações e Álamo Kário fará o encerramento do evento.

- Publicidade-

“Teremos uma banda nacional se apresentando, mas não poderíamos deixar de incluir as bandas locais, então temos um cardápio de artistas que tem muita expertise e público para grandes eventos. São pessoas da nossa terra que somam e vamos fazer um réveillon de muita, paz e alegria”, explica o presidente da FEM, Manoel Pedro Gomes.

O Réveillon da Família será realizado no estacionamento do Arena Floresta, e estima-se que o evento deverá atrair um público de até 40 mil pessoas. O público terá à disposição alimentos e bebidas, comercializados pelos empreendedores da Economia Solidária.