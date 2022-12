Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

E o ser humano aqui na Terra continua se aproximando ao Divino flutuando em sua alegria enquanto a turma de seus semelhantes severos critica e repete cegamente, sem mais entender o porquê, que sofrer é a justa punição pelos pecados originais e ancestrais.

O ser humano alegre e bem disposto dá de 7 a 1 ao severo, pois o olha com compaixão, ao passo que o severo enxerga essa alegria toda como um perigo para sua missão, que é apontar o dedo crítico e acusador a tudo que se desvie de sua distorcida interpretação das escrituras.

O ser humano alegre convive bem com suas contradições e complexidades, enquanto seu semelhante severo inventou o inconsciente para se esconder de si mesmo, sem no entanto ter conseguido modificar um nanômetro da realidade Divina, o Universo é uma leve alegria.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O sinal de que os tempos mudam é relativo a que mudam também as pessoas que servem de referência. Os interesses diversos giram em torno de outras referências e isso nada mais é do que o processo natural de transformações.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os compromissos nunca terminam, se multiplicam, e não é possível atender a todos, portanto, em nome do descanso é preciso escolher a dedo o que fazer a seguir. Uma coisa somente é certa, algo precisa ser feito. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Longe é o lugar que fica impossibilitado de ir porque há inúmeras formalidades e tarefas para cumprir, e porque os recursos não alcançam. De todo modo, há muitas coisas satisfatórias para fazer e que estão disponíveis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem recuar nem avançar tampouco, mas flutuar na atmosfera da alegria, porque irradiando esse estado de ânimo não importa o que acontecer, você irá além. É totalmente possível você se sintonizar nessa onda.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O dia oscila e os humores também, os seus, os das outras pessoas, o das plantas e animais domésticos inclusive, tudo oscila. O bom humor será sempre o remédio para navegar por águas oscilantes sem enjoo ou arrependimentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Descanse, não é necessário correr atrás das potencialidades o tempo inteiro, o descanso é fundamental para que essa correria não se torne viciada. Descanse, mesmo que haja tarefas ineludíveis, as cumpra com serenidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A festa nunca termina, porque a vida é celebração, porém, entre uma festa e outra fica uma bagunça enorme para organizar. Sua alma precisa alternar a celebração com a quietude, aí sim vai se organizar com serenidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Às vezes a alma não se sente à vontade nem mesmo nos lugares que em qualquer outro momento serviriam a esse objetivo. Melhor não levar muito a sério essa condição, porque não merece toda essa atenção. Deixe passar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as coisas são ditas não podem ser “des-ditas”, mas se produzem desdita teria sido melhor não as dizer, só que aí é tarde. A experiência vale a pena para que no futuro isso não se repita. Pelo bem de todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que você domina e o que domina você, aquilo que está ao seu alcance e o que está fora do seu domínio, sua consciência necessariamente oscila entre condições contrastantes para ter capacidade de escolha.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se pode fazer isso, mas também aquilo, há uma variedade de opções, e às vezes a alma não quer sentir a responsabilidade da escolha, pretende que a vida a carregue sem ter de decidir nem enfrentar qualquer dilema.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Com suavidade e despreocupação tudo se resolve magicamente. Se você estiver nesse estado de ânimo ajuda bastante, mas para ser mágico mesmo, é necessário que haja mais pessoas nessa mesma sintonia. Aí está a dificuldade.