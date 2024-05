Em 1 mês, Acre faturou quase R$ 40 milhões em ICMS e IPVA; veja valor arrecadado por município

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) publicou no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (10), o demonstrativo da arrecadação de impostos recolhidos pelo estado do Acre no mês de abril.

Somente de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) e de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o estado recolheu um total de 37.542.609,2.

Já com relação ao Fundo do Desenvolvimento Básico (Fundeb), o demonstrativo aponta que o estado recolheu 8.276.237,04.

O município com maior arrecadação foi a capital acreana, Rio Branco, com pouco mais de R$ 20,2 milhões em impostos. Seguido de Cruzeiro do Sul, com pouco mais de R% 5,8 milhões.

Já o município acreano com menor arrecadação de impostos em abril foi Santa Rosa do Purus, com R$ 549.208,03, seguido de Jordão, com pouco mais de R$ 593 mil. Confira a lista completa: