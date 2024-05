Acre lança campanha de arrecadação para auxiliar vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

O governo do Acre está realizando uma campanha de arrecadação para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das piores de sua história. Através da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), serão coletados alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas para adultos e crianças, fraldas e leite para bebês, entre outros.

A campanha está sendo lançada nesta sexta-feira (10), e a entrega dos itens deverá ser realizada na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, que fica nas avenida Nações Unidas, 2731, no bairro Estação Experimental, na capital do estado, Rio Branco.

Maria Zilmar é quem lidera a SEASDH, e afirma que o momento agora é de solidariedade ao estado sulista, e que o Acre, assim como outros estados do país, tem que fazer sua parte.

“Estamos abrindo essa campanha, pois há milhares de pessoas que passam por situações de calamidade pública. Estaremos recepcionando essas doações para, posteriormente, enviá-las ao Rio Grande do Sul. Aos que desejarem realizar sua contribuição, estaremos abrindo o ponto de arrecadação na SEASDH e, consequentemente, de forma solidária, em todas as demais secretarias”, diz a titular da pasta.

Desde o dia 29 de abril, o Rio Grande do Sul já teve 431 municípios atingidos, equivalente a 86,7% das cidades. Atualmente já foram registrados 107 mortos e outros 134 seguem desaparecidos, além de milhares de desabrigados.