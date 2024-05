Prêmio de Comunicação do governo do Estado terá palestra de Marcelo Vitorino

O lançamento da edição de 2024 do Prêmio de Comunicação do Governo do Estado Acre terá como palestrante o professor e consultor de marketing político, Marcelo Vitorino. O evento será realizado na próxima quinta-feira, 16, no auditório da nova sede do Detran, em Rio Branco.

Atuando no marketing há quase 20 anos, Marcelo Vitorino foi um dos primeiros profissionais a migrar para o meio online e novas plataformas, e desde 2006 atua no marketing digital. Como consultor e estrategista, auxilia empresas e instituições a explorar melhor o potencial da internet. “Comunicando governos e instituições com eleitores conectados” será o tema da palestra no lançamento do Prêmio de Comunicação do Acre.

Os interessados podem fazer credenciamento até o dia 15 de maio, por meio do link:https://www.even3.com.br/palestra-comunicando-governos-e-instituicoes-com-eleitores-conectados-458654/.

Com o intuito de reconhecer e valorizar a imprensa acreana, o Prêmio de Comunicação é uma iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e conta com o apoio do Detran. A premiação é concedida às melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa acreana ou plataformas digitais, com conteúdos que são de interesse e relevância para a sociedade acreana, nas mais diversas áreas: saúde, educação, transporte, segurança pública, cidadania, direitos humanos e ações sociais. Neste ano, o Prêmio traz novidades. “Vamos inserir mais duas novas categorias, que é vídeo de TV e vídeo de web”, informa a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

As informações referentes à data de inscrição, veiculação e o valor do prêmio de cada categoria serão divulgadas por meio de edital que serão publicadas no site da Agência de Notícias do Acre e no Diário Oficial do Estado. A cerimônia de premiação será realizada em 28 de novembro.