Lara Nesteruk acusa ex-marido de vazar fotos íntimas de secretária

- Publicidade-

“Estou expondo porque não consegui resolver na conversa. Estou passando por algo que nunca imaginei. Um dia eu recebo uma ligação [de Neto] falando para eu ir no consultório para ver o que tinha no computador. Vi que tinham fotos pessoais da minha secretária no computador dele. Conversei com ela, falei que tinha falado com ele, e que ele não ia falar com ela. Isso faz tempo, foi em 2020, 2021”, relata Lara.

“Em abril desse ano, esse homem mostrou, no celular dele, as fotos pessoais da minha secretária, um vídeo da minha secretária, para outro homem. Esse cara fez isso com ela”, completou a influenciadora, divulgando a reação de Sinara no grupo de Whatsapp da clínica.

Término conturbado

Recentemente, Lara expôs prints e áudios de Neto em que o médico teria tido comportamentos nocivos para com ela. O ex-casal começou a morar juntos em 2018. Como o casamento não foi oficializado, a influenciadora alega não ter tem mais acesso ao consultório que eles dividiam. Ela também afirma estar tendo dificuldades para conversar com o ex-companheiro.