Silêncio absoluto por 15 dias: como é a cirurgia para trocar a voz, feita por Maya Massafra

Há quase um mês, o portal LeoDias revelou com exclusividade que Maya Massafera passou por uma cirurgia para tornar a voz mais aguda e feminina, no sul do país. Já nesta semana, após a famosa mostrar o resultado visual de sua transição de gênero, ainda sem revelar sua nova voz, muitos internautas passaram a se questionar sobre como é feito procedimento de feminização vocal.

Para responder a essa e outras perguntas, este veículo ouviu oDr. Fernão Bevilacqua,Médico Otorrinolaringologista do Alfa Instituto de Comunicação e Audição. Antes de entrarmos mais a fundo no assunto, é preciso ressaltar que Maya infelizmente foi um caso a parte no pós-cirúrgico, afinal, segundo apuração deste portal, ela sofreu negligência médica ao ficar 3 dias cega, por não ter os olhos protegidos corretamente durante a cirurgia.

De acordo com o Dr. Fernão, a glotoplastia de Wendler (método mais atual), também chamada de agudização da voz, é indicada para mulheres trans, assim como para mulheres que fazem uso de hormônios ou anabolizantes podem engrossar a musculatura da prega vocal, “duas pregas musculares que vibram para produzir a nossa voz”, explica o médico.

O procedimento é feito sob anestesia geral. “Faz-se a laringoscopia de suspensão e olha-se a prega vocal. A intenção dessa cirurgia é pegar o ponto mais anterior, ‘da frente’ dessa prega vocal e fazer uma escarificação, como se fosse um machucado na região, por que a intenção é criar uma cicatriz ali”.

Depois disso, é preciso juntar o local com pontos: “Os médicos dão dois ou três pontos na região, depende do paciente, para ‘grudar’ a parte da frente de uma prega vocal na outra.”

Como é a recuperação?

Como ficam pontos na prega vocal, Bevilacqua explica que é necessário ficar um tempo sem falar, até que os pontos caiam sozinhos, um ato já esperado. “Em geral, é pedido o repouso total de 10 a 15 dias. Não pode cochichar nem mesmo sussurrar, por conta da cicatrização”, ele adverte.