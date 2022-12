Senador eleito Alan Rick posta foto sem roupa no Rio Croa e mostra patoá; veja mais

Quem nunca fez uma fotinha no Rio Croa, em passeio pelas belas vegetações e águas escuras no Juruá?! Quem ainda não fez, está perdendo.

No time dos que apreciam as águas negras em Cruzeiro do Sul, o senador eleito Alan Rick tirou a roupa e enfrentou a misteriosa vegetação.

O registro foi publicado pelo político acreano em suas redes sociais e ganhou vários comentários. “Lindo”, comentou um seguidor. “Esse meu senador é corajoso. Quando fui aí, não consegui entrar na água de jeito nenhum”, comentou mais uma seguidora. “Senador, olha a sucuri”, disse outra seguidora em meio a emojis de risadas.

Em outra postagem, Alan Rick, mostrou uma das iguarias do Acre, o Patoá. Nos cliques, o político compartilhou o picolé da fruta, uma das novidades no Rio Croa. Na legenda o senador escreveu: “Picolé de patoá! Lá no seu Dedé onde almoçamos no Croa! Bom demais!”

