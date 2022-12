Tite confirma assalto no RJ, mas nega bronca de bandido por eliminação na Copa

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, foi assaltado na semana passada, de acordo com informações divulgadas primeiro pelo Blog do Ancelmo, no O Globo. O treinador foi caminhar por volta das 6h (horário de Brasília), na Barra da Tijuca, onde está com seus familiares.

Após o fim da Copa do Mundo, o treinador tirou férias para ficar com a família e está na capital carioca para passar o Natal. A ideia de andar pela manhã era justamente para evitar o assédio de civis. O ladrão roubou um cordão e teria reclamado da eliminação do Brasil no Mundial. Em contato com o Terra, a assessoria do técnico confirmou o assalto, mas negou o ”puxão de orelha”.

Tite deu adeus à Seleção Brasileira após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, nos pênaltis. Após empate em 1 a 1 na prorrogação, os europeus levaram a melhor na marca da cal por 4 a 2, convertendo todas as cobranças, enquanto Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram para o Brasil.

Com 81 jogos à frente da Seleção Brasileira, Tite conquistou 60 vitórias, somou 15 empates e sofreu apenas seis derrotas, sendo apenas três em torneios oficiais. O Brasil foi superado pela Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, pela Argentina por 1 a 0 na final da Copa América de 2021 e por Camarões por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.