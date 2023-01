Acre está entre os 8 estados que pagam professores abaixo do piso nacional, mas estuda reajuste

O novo piso dos professores do magistério, com 40 horas semanais, definido pelo Ministério da Educação nas últimas semanas no valor de R$ 4.420, ainda não é uma realidade em todos os estados do Brasil, inclusive no Acre.

Um levantamento feito pelo g1 com base em informações dos estados e prefeituras mostra que pelo menos nove unidades remuneram acima do mínimo estabelecido pelo governo federal: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso (jornada de 30 horas), Mato Grosso do Sul, Paraíba (30 horas), Roraima, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal.

Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, informaram que estudam equiparar os salários de seus professores ao piso nacional.

O valor do piso sofreu um reajuste de quase 15% em relação ao do ano passado, que era de R$ 3.845,63. Embora definido pelo governo federal, o pagamento é feito pelas prefeituras e governos estaduais, que precisam decidir localmente se vão aderir ao piso.

O aumento é contestado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que, pelo segundo ano seguido, voltou a orientar os gestores municipais a ignorarem esse reajuste. Além do impacto nos cofres municipais, a entidade contesta o novo piso por entender que os critérios usados não têm respaldo jurídico.

Acre ainda estuda como vai pagar o piso

Após o Ministério da Educação anunciar o reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores da educação básica, a Secretaria de Educação do Acre, Aberson Carvalho, informou nesta sexta-feira (20) ao ContilNet que está estudando a melhor forma de conceder o aumento aos servidores acreanos, que cumprem a carga horária de 40 horas.

De acordo com o titular da pasta, o Estado avalia dois impactos financeiros significativos aos cofres públicos: gastos com os servidores ativos e os inativos. “Os profissionais que estão aposentados também deverão receber o reajuste, caso ele seja concedido”, explica o secretário.

Aberson informou que a SEE está estudando com outras pastas do Governo, como Casa Civil, Administração e Planejamento, uma forma de conceder o reajuste sem comprometer o orçamento do Estado.

Se for concedido, segundo a SEE, quase 15 mil servidores serão beneficiados. Com o reajuste, o piso nacional será de R$ 4.420,00.

Aberson disse ainda que “é delicada a decisão do Governo Federal de não verificar a situação específica de cada Estado a partir de sua estrutura financeira”.

“Quando uma decisão como essa é tomada sem avaliar a situação de cada Estado, que tem seu próprio orçamento e suas limitações, fica muito complicado”, continuou.

Confira, abaixo, o piso do magistério pago pelos estados. Em princípio, o valor não considera benefícios ou gratificações.