Após ser despejada e levar golpe, acreana Raissa Barbosa compra casa própria e faz desabafo emocionante

Dois anos após ser despejada do apartamento onde morava e, em seguida, levar um golpe que lhe custou R$ 25 mil, a acreana e ex-A Fazenda Raissa Barbosa comemorou a conquista da casa própria. A ex-peoa postou um vídeo com os momentos difíceis e contou a novidade para seus seguidores no Instagram, inclusive fazendo um desabafo.

“Agora é oficial! Sou dona e proprietária de um imóvel em São Paulo! Comprei meu apeeeeeee! 😍😍😍😍 Meus amores, eu não tô acreditando que, finalmente, realizei meu sonho da casa própria. Depois de dois anos de trabalho, muitas coisas aconteceram no decorrer desses anos, fui convidada a me retirar do apê que eu morava logo após a ‘Fazenda’, tudo por causa dos proprietários acharem que eu estava milionária e eu nem estava… 🤡🤡”, contou ela.

A modelo ainda revelou sua saga de moradias após ser convidada a se retirar do local onde vivia: “Morei na Housi por alguns meses e minhas coisas já não cabiam mais no apê. Tomei um golpe de 50 mil reais, consegui recuperar 25 mil e o resto entreguei nas mãos de Deus. Aluguei 1 apê pra morar durante 1 ano até comprar o meu. Acabei morando nele por 1 ano e 6 meses, e agora tô aqui. Vocês nem imaginam tudo que eu passei”, afirmou.

Raissa conclui falando sobre as dificuldades para adquirir o imóvel e falando que após todo processo, hoje o apartamento tem a escritura em seu nome: “Finalmente comprei minha casinha em São Paulo, no bairro que eu queria. Foram três meses intensos de pagamento até as outras etapas de uma compra, são várias coisas e eu nem sabia que era tão difícil comprar um imóvel, tem vários processos até a finalização da venda e, no meu caso, demorou demais por conta que toda hora aparecia algo errado, mas no fim deu tudo certo. O apê tá no meu nome, escriturado! É meu!!! Não é sorte, é Deus! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏 Tô muitooooo feliz 😍😍😍”, declarou Raissa.

Um vídeo emocionante foi postando mostrando toda a trajetória da acreana para conseguir seu imóvel. O vídeo tem mais de 1,7 milhão de visualizações. Os seguidores da ex-peoa festejaram a notícias com ela e mandaram várias mensagens positivas.

Veja o vídeo na íntegra!