Bocalom visita novo secretário de Segurança do Estado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou nesta terça-feira (04), o novo secretário de justiça e segurança pública do estado, Cel. José Américo Gaia, que anteriormente coordenava a Força Nacional.

De acordo com o prefeito, as relações com a segurança pública já eram muito boas, e a intenção é melhorar ainda mais. Ele explica ainda que a implementação das câmeras de videomonitoramento é uma inovação, e que Rio Branco está entre as 10 cidades classificadas como destinos turísticos inteligentes, e para isso é de extrema importância o reforço da segurança pública.

“Viemos conversar com o novo secretário, exatamente para dar continuidade a essa parceria, e outras que forem necessárias para dar maior segurança ao nosso povo de Rio Branco.”

O secretário de estado de justiça e segurança pública do Acre, Cel. José Américo Gaia, afirmou que a visita a visita foi para reafirmar parceria e se colocarem à disposição do prefeito.

“Estaremos à disposição para o que for necessário, para qualquer coisa que ele precisar no âmbito da segurança publica do nosso município, para dar a nossa sociedade maior tranquilidade, e uma paz social.”

O chefe do gabinete militar, Cel. Ezequiel Bino, disse que em pouco mais de dez dias após a implantação do sistema de videomonitoramento na capital, já se tem resultados significativos.

“Já temos imagens de vários flagrantes, de crimes que estão sendo praticados, e isso já tem servido ao judiciário para instruir inquéritos e até processos. já fornecemos várias imagens fornecidas a Policia Civil e Ministério Público dando conta de crimes que foram praticados e flagrados pelo sistema de videomonitoramento.”