Colunista do Metrópoles diz que Marina Silva virou piada em Davos

Marina Silva virou piada no Fórum Econômico Mundial, em Davos, depois de dizer que 120 milhões de pessoas no Brasil passam fome, número que não tem vaso comunicante com a realidade.

Em grupos de WhatsApp dos participantes, corre em inglês a blague sobre um chinês que, ao ouvir a ministra do Meio Ambiente brasileira disparar essa enormidade, sussurrou ao amigo que estava do lado:

- Publicidade-

“Não é surpreendente. Na China, 1,4 bilhão de pessoas estão com fome.”

“Não pode ser”, respondeu o amigo.

“Sim, pode: por volta de meio-dia, 1,4 bilhão de chineses estão com fome. Eles almoçam e a situação é aliviada. À tarde, antes do jantar, 1,4 bilhão de chineses estão com fome outra vez. No dia seguinte, é a mesma coisa e assim por diante.”

O francês Charles de Gaulle jamais disse que o Brasil não era um país sério, mas, se fosse vivo, certamente gostaria de ter dito.