Como saber quando é hora de se afastar de um irmão?

Com os relatos do príncipe Harry sobre a relação conturbado com o irmão, o príncipe William, em seu novo livro de memórias “O Que Sobra” (“Spare”, em inglês), você pode estar se perguntando se há alguma esperança para um relacionamento tão tenso.

Embora relacionamentos fortes entre irmãos tenham sido associados a maior saúde e felicidade, o distanciamento entre irmãos é provavelmente mais comum do que cismas entre pais e filhos adultos, disse Joshua Coleman, psicólogo e membro sênior do Conselho sobre Famílias Contemporâneas.

Os pais são mais motivados a consertar esses relacionamentos por causa de seu papel e da vergonha e tristeza que podem advir de estar brigando com uma criança, explicou Coleman.

“Para irmãos, não há o mesmo tipo de expectativa de manter contato”, disse Coleman. “Os irmãos não têm o mesmo tipo de violação de papel que pode produzir vergonha que pode servir como um motivador ou um ímpeto para o reparo”.

Distanciar ou terminar um relacionamento com um irmão ainda pode parecer difícil ou vergonhoso, mas as pessoas que iniciam o afastamento sentem que há benefícios, de acordo com Coleman.

“Assumindo que eles fizeram a devida diligência e o (outro) irmão continua incapaz ou sem vontade de modificar ou mudar seu comportamento, uma ruptura no relacionamento pode ser melhor para a saúde mental do que uma continuação”, disse.

Para casos que não são tão claros, Coleman tem princípios orientadores para saber quando vale a pena salvar o relacionamento e quando é melhor cortar os laços.

