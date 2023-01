Concurso Nordeste 2023: mais de 40 editais previstos em diversas áreas

O ano será agitado para os que pretendem ingressar na carreira pública. São diversas oportunidades de concurso Nordeste 2023 previstas para todos os níveis de escolaridade, em várias áreas.

Muitos editais são aguardados para a educação, saúde, segurança pública, carreiras fiscais, legislativas, entre outras.

Concurso Alagoas

PC AL

O edital do concurso PC AL (Polícia Civil de Alagoas) foi republicado e apresentou aumento do número das oportunidades ofertadas. Agora, o certame conta com 50 vagas imediatas e outras 50 oportunidades para formação em cadastro reserva para o cargo de Delegado.

As inscrições estão abertas do dia 8 de fevereiro até o dia 10 de março e as provas estão previstas para o dia 23 de abril.

CGE AL

Um novo concurso público para a Controladoria Geral do Estado de Alagoas (CGE AL) é aguardado há muito tempo e pode sair do papel em 2023.

O edital aguarda autorização do governador do estado após ter obtido parecer favorável de todos os órgãos de análise de viabilidade.

Será o primeiro concurso para a carreira de Analista de Controle Interno, que foi instituída em 2018. A função exige nível superior de formação em diversas áreas. A remuneração pode chegar a mais de R$ 8 mil.

Concurso Detran AL

Um novo concurso Detran AL(Departamento Estadual de Trânsito do estado de Alagoas) foi confirmado para este ano! A informação foi dada pelo governador Paulo Dantas (MDB), durante entrevista concedida ao Bom Dia Alagoas, da TV Gazeta.

TRE AL

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas deve ser contemplado com vagas no concurso nacional unificado do Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa pelo edital é crescente e deve ser concretizada em 2023.

O último concurso para o TRE AL ocorreu em 2009, com oferta de 3 vagas imediatas, além da previsão de formação de cadastro de reservas, para os cargos de analista e técnico judiciários, nas áreas judiciária, administrativa e apoio especializado.

Para jornadas de 40 horas de trabalho por semana, as remunerações iniciais podem chegar a R$ 13 mil.

Apesar de aguardado, ainda não foi divulgada uma data para publicação do certame, nem quantas vagas serão oferecidas. Veja o cenário completo na matéria.

TJ AL

O próximo concurso TJ AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) poderá ser realizado em breve, de acordo com o novo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fernando Tourinho.

Não se sabe quais cargos serão contemplados, mas atualmente há mais de 150 vacâncias distribuídas entre as funções de Analista, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário.

Confira a matéria para o panorama na íntegra.

Concurso Bahia

MP BA

Saiu o edital do concurso MP BA (Ministério Público da Bahia)! São ofertadas 13 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior de formação.

As inscrições abrem no dia 23 de dezembro até o dia 6 de fevereiro de 2023. As provas estão previstas para o dia 5 de março de 2023.

Polícia Penal BA

Já foi previsto pelo orçamento um novo concurso público para a Polícia Penal do estado da Bahia. A expectativa é de que sejam ofertadas 170 vagas em breve, após já 8 anos sem incorporar novos servidores.

O último certame foi planejado pela banca IBFC e se destinou ao preenchimento de 490 vagas, sendo 394 para o sexo masculino e 96 para o sexo feminino.

A remuneração inicial chegava a R$ 2.609,26 para jornadas de 40 horas, mas os valores não estão atualizados.

O cargo de Agente Penitenciário exigia nível médio de escolaridade, idade mínima de 18 anos, CNH categoria “B”, entre outros requisitos.

TJ BA

Movimentações para o próximo concurso TJ BA (Tribunal de Justiça da Bahia): a banca organizadora do certame foi definida. A FCC será a responsável.

O certame já havia sido previsto no orçamento de 2023 e a expectativa é de um novo edital em junho.

A expectativa é de que sejam ofertadas oportunidades para cargos de níveis médio e superior. Os candidatos serão selecionados por prova objetiva e será permitido inscrição para mais de uma função.

DPE BA

Outra oportunidade que foi contemplada pelo orçamento de 2023 é o próximo edital de concurso para a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE BA).

O certame vem sendo tratado como prioridade pelas autoridades, porém ainda não há informações sobre quantos e quais cargos serão contemplados. Acesse a matéria.

As últimas incorporações no órgão foram realizadas por edital publicado em 2018. O processo seletivo se destinou à contratação temporária de 77 profissionais para funções de níveis médio, técnico e superior.

Concurso Ceará

Polícia Penal CE

Após os já 5 anos sem novos concursos, os trâmites para a publicação de um edital para a Polícia Penal do Ceará estão em andamento. (concurso Nordeste 2023)

Segundo informações do Direção Concursos, a Idecan vem sendo cotada para realizar o planejamento do certame, que deve ser divulgado em breve.

São aguardadas 600 novas oportunidades para a corporação. Veja os detalhes.

O edital de 2017 contou com a AOCP como banca organizadora e ofereceu 1.000 vagas, dividas em 850 para o sexo masculino e 150 para o feminino. Os salários eram de R$ 3.747,29, mas o valor já passou por reajustes.

Sefaz CE

Para os que desejam ingressar nas carreiras fiscais do Ceará, há expectativa de oportunidades em breve.

A secretária de Fazenda do estado, Fernanda Pacobahyba, informou que está em estudos um novo edital para a Secretaria de Fazenda do Ceará (Sefaz CE) para cobrir o déficit de pessoal.

Veja todos os detalhes na matéria.

O certame mais recente ocorreu em 2021, sob gestão da Cebraspe, com oferta de 94 vagas imediatas para o cargo de Auditor Fiscal em diversos segmentos. As remunerações ultrapassavam os R$ 16 mil. Acesse o edital na íntegra.

ISS Fortaleza

Os que desejam ingressar nas carreiras fiscais devem ter boas notícias em 2023. Um novo concurso para a Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza está com comissão de planejamento formada.

O edital será destinado ao provimento das funções de Auditor e Analista do Tesouro Municipal, ambos cargos de nível superior de escolaridade.

Ainda não há informações sobre quantas vagas serão ofertadas, mas o último certame ocorreu há muito tempo, em 2008.

O edital contemplou 60 vagas para os cargos que, na época do concurso, possuíam remunerações de R$ 8.986,71 e R$ 13.024,61. Os valores, porém, não estão atualizados.

TRE CE

O estado do Ceará também deve incorporar novos servidores em seu Tribunal Regional Eleitoral por meio do concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), previsto para ser publicado em 2023.

Ainda não há confirmação sobre cargos e quantitativo de vagas a serem ofertadas, mas levantamento recente dá conta de que há, atualmente, 13 cargos vagos no órgão, distribuídos entre as carreiras de Técnico e Analista Judiciário em diversas áreas.

Docas CE

O próximo edital para incorporação de novos servidores nos quadros da Companhia de Docas do Ceará terá a IBID como organizadora. Veja!

A publicação da oportunidade deve ocorrer em breve. Serão preenchidas vagas para o cargo de Guarda Portuário.

O edital de 2006 contemplou 108 vagas ao todo, sob organização do Instituto Cidades. Na ocasião, os inscritos foram avaliados pelas etapas de prova objetiva, prova de aptidão física e avaliação psicológica.

Seduc CE

Na área do ensino estadual, a expectativa é crescente por novos provimentos em breve. Um novo concurso para a Secretaria de Educação do Ceará já foi anunciado pela governadora, Izolda Cela. (concurso Nordeste 2023)

A previsão é de que sejam oferecidas 200 vagas para professores efetivos (dos anos iniciais e ensino médio), que deverão atuar nas escolas indígenas estaduais. Acesse os detalhes.

Concurso Maranhão

TRE MA

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão informou que pretende participar do edital unificado, previsto para ocorrer em 2023, a cargo do Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo informações, o órgão possui 2 cargos vagos para a carreira de Técnico Judiciário – Área Administrativa, porém deve ofertar vagas para formação de cadastro reserva, visando a cobrir futuras necessidades.

Confira as informações na íntegra.

Seu último edital foi publicado em 2015, sob organização da banca IESES, e ofertou 14 vagas para as carreiras de Analista e Técnico Judiciário. Os inscritos foram avaliados pelas etapas de provas objetiva e discursiva.

TCE MA

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE MA) está com comissão formada para estudos preliminares de um novo edital.

Os trâmites do novo concurso estão em andamento desde 2021 e, portanto, é crescente a expectativa. São aguardadas 20 vagas, sendo 15 para Técnico Estadual de Controle Externo e 5 para Auditor Estadual de Controle Externo.

Veja o cenário.

IFMA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão divulgou a contratação do Instituto AOCP como banca organizadora de seu próximo certame.

São esperadas vagas para os quadros técnico-administrativos, além de oportunidades para professores, carreiras de níveis médio e superior de escolaridade. As remunerações podem ultrapassar os R$ 9 mil.

Concurso Paraíba

Concurso EPC

Saiu o edital do concurso EPC (Empresa Paraibana de Comunicação)! O certame oferece 159 vagas para níveis médio e superior de formação. Os salários iniciais podem chegar nos R$ 3 mil.

As inscrições abrem no dia 9 de janeiro até o dia 14 de fevereiro. As prova estão previstas para o dia 2 de abril.

Campina Grande

Um novo concurso Campina Grande (PB) foi anunciado pelo prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima. As novas oportunidades serão para as áreas de Educação, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Vigilância Sanitária e Procuradoria Geral do Município.

De acordo com um levantamento inicial, o certame deve oferecer mais de 500 vagas. No entanto, esse número também pode ser maior.

SEE PB

O novo concurso SEE PB (Secretaria de Estado e Educação da Paraíba) está próximo de ser realizado! Isso porque o secretário de Estado da Educação, Cláudio Furtado, anunciou novo edital com mil vagas para professores.

CGE PB

Boas notícias para os concurseiros que aguardam a realização do concurso CGE PB (Controladoria-Geral do Estado da Paraíba): um novo edital será publicado em breve!

Em contato com o Direção Concursos, o órgão afirmou que a nova seleção possui comissão de planejamento instituída e já se encontra em processo para a abertura do certame.

A expectativa, agora, fica pela definição da banca organizadora e, por fim, a publicação do edital.

PM PB

Na segurança pública, a expectativa é grande para oferta de vagas em um novo edital da Polícia Militar da Paraíba. O edital aguarda autorização para ser publicado. (concurso Nordeste 2023)

O último certame ocorreu em 2018, sob gestão da IBFC. Na ocasião, o objetivo era preencher 900 vagas para o cargo de Soldado Combatente, que exige nível médio de escolaridade, além de idade entre 18 e 32 anos.

Para o próximo concurso, deve ser acrescida a necessidade de altura mínima (1,50m para mulheres e 1,60m para homens), após aprovação do projeto de lei nº 1.489/2020. Acesse mais informações.

Detran PB

Durante entrevista, o superindente do Detran da Paraíba, Isaías Gualberto, anunciou que um novo edital de concurso público para o órgão deve ser publicado em breve.

A expectativa é crescente, já que os últimos provimentos ocorreram há 10 anos e, de lá para cá, houve um alto número de aposentadorias.

O certame de 2012 contou com a organização da banca FUNCAB e ofertou 108 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. Veja o edital para todas as informações.

TJ PB

O Tribunal de Justiça da Paraíba está com comissão formada, responsável pelos trâmites de um novo edital de concurso público, que é muito aguardado. (concurso Nordeste 2023)

Ainda não se sabe quais cargos serão contemplados, mas o órgão possui mais de 440 cargos vagos, com salários bastante atrativos que podem ultrapassar os R$ 9 mil. Acesse os detalhes na íntegra.

O TJ PB está sem incorporar novos servidores desde seu último certame, realizado há 10 anos. Na ocasião, foram publicados dois editais, sob gestão da Faperp, com oferta de 130 vagas para os cargos de Técnico e Analista.

TRT PB

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região iniciou as movimentações para realização de um novo concurso público. Confira a matéria para mais detalhes.

O órgão solicitou orçamento para cobrir as custas de um novo edital, justificado pelo crescente déficit de servidores nos quadros de pessoal, ocasionado, sobretudo, por aposentadorias.

O último certame para o TRT PB foi realizado em 2014, contemplando 32 vagas para os cargos de Analista e Técnico Judiciários, sob gestão da FCC.

Na época do concurso, as remunerações ultrapassavam os R$ 8 mil, porém os valores já passaram por atualizações.

ISS João Pessoa

Um novo concurso para a Administração Fazendária da cidade de João Pessoa foi previsto no orçamento e deve ser lançado em 2023. Veja os detalhes.

A expectativa é de oferta de 20 vagas para o cargo de Auditor Fiscal, mas atualmente há 95 cargos vagos para a função e, portanto, o número de provimentos pode ser ainda maior.

Os salários são atrativos e ultrapassam os R$ 26 mil.

O último certame da área fiscal do município ocorreu em 2018, sob gestão do Cebraspe, e se destinou ao preenchimento de 20 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade.

GM João Pessoa

É crescente a expectativa por um novo edital de concurso público com oferta de cargos para a Guarda Municipal da cidade de João Pessoa.

Durante recente evento, o prefeito da cidade, Cícero Lucena, confirmou que está previsto provimento de 200 cargos vagos na corporação, para incremento da segurança pública.

O último certame ocorreu há 10 anos, o que aumenta a expectativa pela oportunidade. Na ocasião, o concurso foi organizado pela banca IBFC e contou com 250 vagas para ambos os sexos. O cargo exige nível médio, dentre outros requisitos.

IPM João Pessoa

Mais uma oportunidade prevista para os concurseiros de João Pessoa. O Instituto de Previdência do Município (IPM) está com comissão formada para organizar seu próximo edital, previsto para 2023. (concurso Nordeste 2023)

Detalhes sobre quais e quantas vagas serão ofertadas devem ser divulgados após a conclusão dos estudos de viabilidade. Veja mais informações.

O último certame ocorreu em 2017. O edital contemplou vagas de níveis médio, técnico e superior de escolaridade em diversas especialidades, sob estão da Ibade.

Concurso Pernambuco

Prefeitura de Olinda

Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Olinda (PE), ofertando 230 vagas de nível superior para a Secretaria de Educação do município!

As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro e a prova está prevista para o dia 19 de março.

SEE PE

Foi publicado mais um edital de concurso SEE PE (Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco). Certame oferta 155 vagas para o cargo de Professor nas especialidades de Educação Especial e Músicos.

O prazo para se inscrever vai do dia 30 de janeiro ao dia 1 de fevereiro. As provas estão previstas para o dia 2 de abril.

PC PE

É crescente a expectativa por um novo concurso para a Polícia Civil de Pernambuco. Um edital vem sendo discutido desde 2020, mas a Casa Legislativa fez um pedido um caráter de urgência para o certame, no início de 2022, após apelo do governador, Paulo Câmara.

A rapidez é justificada pelo crescente déficit de pessoal, que prejudicaria a segurança pública. Acesse os detalhes.

As últimas incorporações para a PC PE foram realizadas por concurso público realizado em 2016, com oferta de 650 vagas para os cargos de Delegado, Agente e Escrivão de Polícia Civil. Veja o edital.

PM PE

Mais oportunidades para a área da segurança pública no estado de Pernambuco devem ser lançadas em 2023. Foi autorizado o certame da Polícia Militar de Pernambuco, destinado à preencher 2.580 vagas para Soldados e Oficiais.

A PM PE realizou seus últimos provimentos em 2018. Na ocasião, foram contempladas 500 vagas para Soldado e 60 para Oficial em diferentes especialidades. A organização ficou a cargo da IAUPE. Confira o edital na íntegra.

Bombeiros PE

Um novo concurso para o Corpo do Bombeiros Militar de Pernambuco já foi autorizado e pode ser publicado a qualquer momento. Serão ofertadas 400 vagas para Praças da corporação.

Em 2017, sob gestão da UPENET, os Bombeiros realizaram seu último concurso público, destinado ao preenchimento de 300 vagas para Soldado. Confira os requisitos do cargo:

Nível médio de escolaridade

Idade entre 18 e 28 anos

CNH categoria “B”, no mínimo

Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres

Itamaracá

Após irregularidades apontadas pelo Ministério Público estadual em suas últimas contratações de pessoal, a Administração Municipal da cidade de Itamaracá deve realizar novos provimentos em 2023. (concurso Nordeste 2023)

São aguardadas oportunidades para a Prefeitura e para a Câmara Municipal, conforme termo de ajustamento de conduta assinado perante a Promotoria. Veja o panorama.

A publicação dos novos certames deve ocorrer até maio de 2023, porém ainda não se sabe quais cargos e quantas vagas serão oferecidas.

SME Recife

Foi divulgado o extrato de contrato entre a banca Cebraspe e a Secretaria Municipal de Educação de Recife para a realização do concurso SME Recife! Dessa forma, o edital poderá ser publicado a qualquer momento!

O certame deve ofertar 1.000 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro reserva, para os quadros efetivos dos cargos de Professor I e Professor II em diversas disciplinas. Os futuros nomeados atuarão no Ensino Infantil e Fundamental de uma das 320 escolas da Prefeitura.

O último edital foi publicado em 2018 e ofertou 654 oportunidades temporárias para Professores Substitutos. A seleção dos inscritos foi feita por análise de títulos. Já as remunerações iniciais chegavam a mais de R$ 4 mil, porém os valores já passaram por atualizações.

Concurso Piauí

Prefeitura Pedro II (PI):

A prefeitura de Pedro II, no estado do Piauí, publicou edital de concurso público ofertando mais de 200 vagas em diversas áreas de atuação, com iniciais de até R$ 8 mil!

De acordo com o edital, serão disponibilizadas 203 vagas em todos os níveis de escolaridade e os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 27 de janeiro, através do site da organizadora.

PC PI

A Polícia Civil do Piauí também deve anunciar um novo edital de concurso público em breve.

O estudo de viabilidade já foi concluído e a expectativa é de que sejam ofertadas vagas para os cargos de agente e escrivão, além de oportunidades para áreas administrativas, de apoio e da saúde.

A PC PI está sem incorporar novos servidores desde 2018, quando edital ofertou 350 vagas para cargos de Delegado, Perito e Agente, sob gestão da Nucepe. Os salários ultrapassavam os R$ 16 mil. Acesse os detalhes na matéria.

Bombeiros PI

A realização de novo concurso Bombeiros PI (Corpo de Bombeiros do estado do Piauí) foi confirmada e deve ser realizado em breve.

O próximo concurso Bombeiros PI prevê a oferta de 100 vagas imediatas, de nível médio, além de oportunidades para formação de cadastro reserva, para cargo de soldado.

O certame já está com banca organizadora definida e será conduzido pela banca Nucepe (Núcleo de Promoção e Concursos da Universidade Estadual).

Detran PI

O primeiro concurso público para o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí deve ser realizado em breve. (concurso Nordeste 2023)

O órgão, que é composto por agentes terceirizados, fechou acordo com o Ministério Público do Trabalho do Piauí para regularização da situação de seu quadro de pessoal e, com isso, é crescente a expectativa pela publicação de um edital.

Ainda não se sabe quantas e quais vagas serão contempladas, mas o órgão chegou a solicitar um concurso para preencher 141 cargos de níveis médio e superior em 2022 (Analista, Assistente e Agente de Trânsito).

Confira o panorama na matéria.

Câmara de Teresina

Quem deseja ingressar nos quadros do Legislativo deve ficar atento. É crescente a expectativa por um novo edital de concurso público para a Câmara Municipal de Teresina.

O último certame para a Casa Legislativa ocorreu em 2011 e ofertou 36 vagas distribuídas pelos seguintes cargos: Auxiliar Operacional Administrativo, Auxiliar Legislativo, Assistente Legislativo e Assistente Técnico Legislativo.

Concurso Rio Grande do Norte

PM RN

Foi publicado o edital do concurso PM RN (Polícia Militar do Rio Grande do Norte), ofertando, ao todo, 1.158 oportunidades para Soldado Combatente e Soldado Músico, cargo que exige o nível superior.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de fevereiro e as provas estão previstas para o dia 26 de março.

Detran RN

Após apelo dos servidores, por meio da realização de greve, a governadora do estado, Fátima Bezerra, anunciou que pretende realização um novo concurso público para o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte.

O órgão está desde 2010 sem incorporar servidores e, portanto, é grande o déficit de pessoal.

O último concurso contou com a gestão da banca FGV e ofertou 285 vagas imediatas para os cargos de Assessor Técnico, Assistente Técnico, Analista de Suporte, Eletricista, Programador e Vistoriador/Emplacador.

Prefeitura de Mossoró

A Administração Municipal da cidade de Mossoró está com comissão formada para organizar seu próximo certame. A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito, Allyson Bezerra. (concurso Nordeste 2023)

São aguardadas oportunidades nas áreas de saúde, educação, assistência social, fiscal, entre outras. O edital deve ser anunciado no primeiro semestre de 2023. Confira!

O último edital da cidade foi publicado em 2021, para contratação temporária de 279 profissionais da educação para o cargo de Professor. A seleção, porém, teve seu cronograma suspenso e não foi retomada.

TRT RN

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região terá um novo edital de concurso público divulgado em 2023.

Os últimos provimentos foram realizados por concurso público ocorrido em 2017, sob organização da FCC, e que segue vigente até fevereiro de 2023.

O edital previu preenchimento de 4 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior. Apesar do enxuto número de vagas, já foram nomeados, até o momento, 64 aprovados.

TJ RN

O Direção Concursos obteve acesso ao contrato celebrado entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ RN) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

Segundo o documento, o novo concurso TJ RN deverá ofertar mais de 900 oportunidades para os seguintes cargos/especialidades:

Técnico Judiciário: 160 vagas + 288 CR;

Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação – Análise de Sistemas e Tecnologia de Informação – Análise de Suporte: 35 vagas +144 CR;

Analista Judiciário (apoio especializado): 23 vagas +143 CR; Psicologia: 12 vagas imediatas + 68 CR; Serviço Social: 6 vagas imediata + 51 vagas CR; História ou Museologia: 1 vaga imediata + 6 vagas CR; Arquivologia: 1 vaga imediata + 6 vagas CR; Biblioteconomia: 1 vaga imediata + 6 CR; Pedagogia: 2 vagas imediatas + 6 vagas CR;

Analista Judiciário (área Administrativa): 9 vagas imediatas + 17 CR. Contabilidade, Ciências Atuariais ou Economia: 9 vagas imediatas + 17 vagas CR;

Oficial de Justiça: 2 vagas + 48 CR;

Analista Judiciário (Área Judiciária): 72 CR.

Saiba mais aqui!

Concurso Sergipe

Emdagro SE

Saiu o edital do concurso Emdagro SE (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe). São ofertadas 55 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação.

As inscrições abrem no dia 23 de janeiro de 2023 e vão até o dia 23 de fevereiro de 2023. As provas estão marcadas para o dia 16 de abril de 2023.

Perícia SE

Foi publicado no Diário Oficial do estado o edital Perícia SE, que oferta 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 13,2 mil, a depender da função, e as provas estão marcadas para abril de 2023.

As inscrições abrem no dia 30 de janeiro até o dia 6 de março.

TRE SE

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe também manifestou interesse em ser contemplado no aguardado edital unificado do Tribunal Superior Eleitoral, com publicação prevista para 2023.

Não há, ainda, detalhes sobre quantas e quais vagas serão oferecidas para o estado, porém, segundo detalhes levantados pelo Direção Concursos, atualmente há apenas um cargo vago para Analista.

O TRE SE publicou seu último edital em 2015, com oferta de 11 vagas, além da formação de cadastro reserva, para as funções de Técnico e Analista Judiciário, que exigem níveis médio e superior de escolaridade, respectivamente.

TJ SE

Está autorizado um novo edital de concurso público para prover cargos no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ SE). A expectativa é de que certame seja publicado em 2023. Acesse mais informações.

Atualmente, o órgão estuda a viabilidade da exigência de nível superior de formação para todos os cargos, bem como a ampliação do quantitativo de vagas a serem ofertadas.

Os últimos provimentos ocorreram por edital publicado em 2014, com oferta de 36 vagas imediatas, além da previsão de formação de cadastro reservas para cargos de Analista e Técnico Judiciário.

SEAD SE

O IBGP foi escolhido como responsável pela organização do próximo edital da Secretaria de Administração de Sergipe (SEAD SE), destinado ao preenchimento de 55 vagas para o cargo de Contador. (concurso Nordeste 2023)

A Secretaria não realiza um novo concurso há muito tempo, desde 2008, o que torna o edital muito aguardado. Veja a matéria na íntegra.

O certame anterior contou com a organização da banca Cespe (atual Cebraspe) e ofertou oportunidades para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade em diversas áreas.

AGRESE

Está autorizado um novo certame para os quadros de pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE).

O edital será destinado ao preenchimento de 6 vagas para os cargos de Analista de Regulação e Analista Administrativo e Financeiro. As remunerações ultrapassam os R$ 7 mil. Confira os detalhes na matéria.

