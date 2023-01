Curso de Fonoaudiologia da Uninorte realiza mais de 1500 atendimentos gratuitos beneficiando 247 usuários da clínica de ensino do curso

Continuando com a série de textos ressaltando o trabalho das clínicas escolas do Centro Universitário Uninorte, dessa vez falaremos nos atendimentos feitos pelo curso de Fonoaudiologia. Vale ressaltar que a Uninorte não é apenas uma instituição formadora de profissionais qualificados com uma excelente estrutura, mas também é uma instituição que busca beneficiar a sociedade com os atendimentos realizados pela instituição.

No decorrer do primeiro e segundo semestre de 2022, a clínica escola de Fonoaudiologia realizou mais 1500 atendimentos contemplando usuários da rede pública de saúde, nas áreas de linguagem, voz e motricidade orofacial. Os serviços de Fonoterapia para o desenvolvimento de fala na infância e Otoneurologia foram os mais procurados pelo público. Em 2023 os atendimentos retornam e são totalmente gratuitos. Quem quiser ser atendido, basta se dirigir a clínica para ter o atendimento agendado.

- Publicidade-

Nos próximos textos discorremos sobre o trabalho de atendimento ao público realizado nos cursos de Estética e Cosmética e Psicologia da Uninorte. Não percam os próximos textos e a chance de usufruir dos serviços oferecidos por todos os cursos da Uninorte.