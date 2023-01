Em vez dos usuários, os cientistas culpam as mídias sociais pela disseminação de notícias falsa

O design das plataformas de mídia social, construídas com base na ideia de recompensar os usuários pelo compartilhamento rotineiro de informações, pode ser o principal fator que influencia a propagação de notícias falsas, segundo pesquisadores.

Esta conclusão refuta as alegações de pesquisas anteriores de que os usuários espalhariam material enganoso porque não tinham as habilidades de pensamento crítico necessárias para distinguir entre fato e ficção ou porque suas opiniões políticas fervorosas obscurecem seu julgamento.

De fato, as estatísticas revelaram que entre 30% e 40% das notícias falsas foram distribuídas por apenas 15% dos compartilhadores de notícias mais frequentes.

Semelhante aos sistemas de recompensa em videogames, as plataformas de mídia social oferecem incentivos aos usuários para fazer login com frequência, publicar novos conteúdos e compartilhá-los com outras pessoas.

Pessoas que postam e compartilham com mais frequência, especialmente com conteúdo sensacional e intrigante, vão chamar mais atenção, crescer em “popularidade” e ter seu conteúdo notado por mais e mais outros usuários.

Os usuários desenvolvem hábitos de compartilhamento de informações que são reconhecidos por outros como resultado de sistemas de aprendizado baseados em recompensas nas mídias sociais, de acordo com o estudo.

“Uma vez que os hábitos se estabelecem, as dicas na plataforma promovem automaticamente o compartilhamento de informações sem que os usuários levem em consideração os resultados cruciais da resposta, como a propagação da desinformação”.

Consequentemente, compartilhar, postar e se comunicar com outras pessoas em sites de mídia social tornou-se um hábito.

“Nossos resultados demonstram que não há déficit de usuários na propagação de informações falsas. Na verdade, é resultado do design das plataformas de mídia social”, concluiu a professora Wendy Wood (EUA) da Universidade do Sul da Califórnia.

Falta de pensamento crítico e ideias políticas

Surpreendentemente, os pesquisadores descobriram que o comportamento dos usuários nas mídias sociais aumentou em duas ou até três vezes a quantidade de notícias falsas que eles espalharam.

Mesmo que suas opiniões políticas e falta de pensamento crítico sejam variáveis na propagação de notícias falsas, seus hábitos tiveram um impacto maior do que esses outros elementos.

Usuários regulares e frequentes encaminham seis vezes mais informações falsas do que usuários esporádicos ou pouco frequentes.

“Mais do que características específicas, os hábitos dos usuários de redes sociais desempenham um papel maior na propagação de informações falsas. Estudos anteriores mostraram que algumas pessoas adquirem crenças baseadas em preconceitos políticos e outras não avaliam as informações de forma crítica, o que afeta sua capacidade de detectar material enganoso on-line “, disse Gizem Ceylan, um membro da equipe. “No entanto, demonstramos que, quando se trata da propagação de informações falsas, a estrutura de recompensa das plataformas de mídia social exerce uma influência significativa”.