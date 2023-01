Em viagem ao Uruguai, Jorge Viana posta foto com Haddad e se declara: “Sucesso, amigo”

O presidente da Apex, Jorge Viana, segue em viagens acompanhando a comitiva do presidente Lula em reuniões bilaterais com lideranças da América do Sul.

No início da semana, JV chegou a Buenos Aires e participou de uma reunião entre a equipe brasileira, e o presidente da Argentina, Alberto Fernández. No encontro, o acreano disse que era um privilégio ver Lula e Fernández juntos, e que sempre acreditou no “sonho da integração latino-americana”.

- Publicidade-

Após participar do encontro da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), a comitiva do presidente Lula partiu para Montevidéu, para uma reunião bilateral com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou.

Acompanhando Lula na viagem, Jorge Viana aproveitou para parabenizar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo seu aniversário, nesta quarta-feira (25).

“Estamos em missão oficial do presidente Lula aqui no Uruguai, mas fiz esse selfie para celebrar o cumpleaños do companheiro Haddad. Que Deus siga bendizendo sua vida e sua família. Saúde, felicidades e sucesso, amigo”, disse no post.