Galvez enfrenta o Atlético Mineiro na estreia da Copa São Paulo com transmissão do Sportv

Começa nesta quarta, 4, às 9 horas (hora Acre), na Arena Inamar, em Diadema, a caminhada do Galvez, atual campeão acreano, na Copa São Paulo. O Imperador enfrenta o Atlético Mineiro na abertura do grupo 27.

Marcação e criatividade

O técnico Kinho Brito montou o Galvez com uma linha de três zagueiros e apostando na criatividade dos jogadores de meio-campo.

“Precisamos ter alternativas para jogar contra uma grande equipe. É necessário alternar os momentos da partida e isso vai ser importante”, avaliou o técnico Kinho Brito.

Dupla de ataque

Igor Bahia e Ruan serão os atacantes do Galvez na estreia. Os dois atletas jogam perto do gol e podem ser decisivos no confronto.

No Sportv

Galvez e Atlético Mineiro terá transmissão ao vivo no Sportv.

Outro confronto

No outro confronto do grupo 27, o Água Santa, de São Paulo, joga contra o Mixto, do Mato Grosso.