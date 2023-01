Gerard Piqué posta primeira foto com nova namorada, Clara Martí

Em meio a muitas provocações após o termino de seu casamento com Shakira, Gerard Piqué postou, nesta quarta-feira, 25, a primeira foto com sua nova namorada, Clara Martí, de 23 anos. O casal está junto desde agosto do ano passado, após a separação entre a cantora e o atleta.

O assunto tomou maior repercussão depois que Shakira lançou recentemente o single “Music Session #53“, que estaria repleto de indiretas e desabafos sobre seu relacionamento com Piqué. Na música, inclusive, a colombiana ataca Clara e afirma que o atleta “trocou uma Ferrari por um Twingo“. Além disso, em outro trecho, Shakira diz: “Você trocou um Rolex por um Casio”, se referindo as marcas de relógios.

- Publicidade-

Para dar o troco, Piqué mostrou durante uma live no programa KingsLeague, na Twitch, que estava usando um relógio Casio e ainda disse em tom sarcástico: “Temos um acordo com a Casio, a Kings League chegou a um acordo com a Casio”.

E as provocações não param por aí! O atleta compareceu a um evento dirigindo um Twingo, carro citado pela artista na música. O momento, claro, repercutiu em todo o mundo.