Jornalista acreana surge na casa de vidro do BBB e diz que principal assunto é Lula x Bolsonaro

A jornalista acreana Ana Flávia Soares, de 26 anos, não imaginava que ao fazer um passeio no shopping da Barra da Tijuca, durante uma viagem de férias para o Rio de Janeiro, iria se deparar com a estrutura da Casa de Vidro do Big Brother Brasil.

Pela primeira vez acontecendo antes do início do reality, a Casa de Vidro foi montada nesta terça-feira (10) e tem quatro participantes disputando duas vagas para o programa.

Ao ContilNet, Ana Flávia disse que a atração parou o shopping da capital carioca e que uma multidão está acampada durante o dia inteiro. Segundo ela, o principal assunto entre o público é “Lula ou Bolsonaro”.

“Tem muita gente aqui e o pessoal pergunta o tempo inteiro para os participantes se eles são Lula ou Bolsonaro”, disse.

Ainda sobre o tema, a jornalista diz que a pauta levantada pelo público nesta quarta-feira (11) é a relação entre o participante Gabriel e o filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro, Renan.

“Estão querendo saber porque o Renan disse que ele seguia ele no Instagram e deixou de seguir antes de entrar na casa”.

Ana falou ainda que as fake news para tentar enganar os participantes, estão bombando entre o público.

“Estão sempre trazendo cartazes dizendo – “você tem um milhão de seguidores”. Já vi gente dizendo que a Juliette estava torcendo pra eles. Tudo mentira para confundir eles, é zoeira”, explicou.

Após vivenciar dois dias na multidão, Ana disse que as maiores torcidas são para os participantes Paula e Manoel, e acredita que os dois serão escolhidos pelo público.

“Tem gente com camisa escrita com os nomes deles”.

Os quatro participantes da Casa de Vidro são: Giovanna (gamer e empresária), Manoel (psiquiatra), Paula (biomédica) e Gabriel (administrador e modelo). O resultado da escolha do pública acontece ainda nesta semana.

Confira os vídeos feitas por Ana Flávia mostrando o confinamento na Casa de Vidro: