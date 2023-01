Juiz federal no Acre se julga incompetente sobre prisão dos nove bolsonaristas

Sobre os nove presos pela acusação de resistência à ordem judicial quanto ao acampamento de bolsonaristas em Rio Branco, no Acre, a Superintendência da Polícia Federal no Estado informou, na tarde desta quarta-feira (11), que todos continuam encarcerados.

Oito deles (cinco homens e três mulheres) continuam na sede da PF na Cidade da Justiça e um deles, um reformado do Exército, de nome Amilcar e que se apresenta como sósia local do ex-presidente Jair Bolsonaro, está detido no quartel do comando do 4BIS ( Batalhão de Infantaria e Selva).

- Publicidade-

De acordo com a Polícia Federal, o juiz que recebeu o caso se julgou incompetente para o caso e remeteu a decisão sobre audiência de custódia em relação aos presos e possível manutenção das prisões ao Supremo Tribunal Federal (STF).