Na primeira grande operação do ano da Polícia Federal no Vale do Juruá, duas pessoas de sexo, nomes e idades não reveladas foram presas em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, na tarde desta sexta feira(6).

Na ação, foram utilizados 20 agentes da Policia Federal no cumprimento de mandados de prisão, cuja quantia não foi revelada.

Os presos são acusados de tráfico de drogas. Os presos estão à disposição da Justiça.