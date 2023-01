Polícia identifica cadáver de homem encontrado dentro de cova rasa em Rio Branco

O corpo encontrado com marcas de tiros numa cova rasa num matagal da rua Bolívia, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco, na última quarta-feira (25), é do ex-garçom Gimines Alves da Silva. A informação foi dada nesta manhã de quinta-feira (26) pela direção local do Instituto Médico Legal (IML), cujos peritos recolheram o corpo e o submeteram a exames.

De acordo com o IML, vítima tinha entre 30 a 35 anos de idade e era natural de Pauini, município do município do interior do Amazonas, e vivia fazia algum tempo em Rio Branco. As causas do crime ainda estão sendo investigadas. Não há informações sobre motivações ou autoria.

- Publicidade-

Veja: URGENTE: corpo com tiro na cabeça é encontrado dentro de cova rasa em Rio Branco

O corpo só foi descoberto porque moradores das adjacências à área de mata da rua Bolívia disseram ter ouvido disparos de arma de fogo na noite anterior. No dia seguinte, perceberam alterações no matagal e ligaram para o número 190, da Polícia Militar. Uma guarnição enviada ao local percebeu sinais de terra removida numa área e verificou que ali se encontrava um corpo de homem.

Peritos do IML examinaram o cadáver e confirmaram que a vítima foi morta com vários cortes de facão na cabeça.

Familiares do ex-garçom estiveram IML e fizeram o reconhecimento do corpo, mas não quiseram prestar maiores sobre informações que ajudem a elucidar o crime. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).