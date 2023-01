URGENTE: corpo com tiro na cabeça é encontrado dentro de cova rasa em Rio Branco

O corpo de uma pessoa ainda não identificado foi encontrado dentro de uma cova rasa na manhã desta quarta-feira (25), em uma área de mata na rua Bolívia, no bairro Baixada da Habitasa, área periférica de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma moradora da região, que pediu para não ser identificada, ligou para o Copom, e disse que havia uma pessoa morta e enterrada em uma cova rasa no local, e pediu ainda que os policiais levassem os cachorros da CPCães para fazer uma varredura na área de mata. A mulher ainda deu alguns detalhes que evidenciavam a execução da pessoa, informando que os criminosos levaram a vítima até a área de mata, pois havia marcas de sangue no caminho, e também que ela tinha ouvido um disparo de arma de fogo.

De posse da denúncia, os policiais militares do 1° Batalhão foram até o local denunciado e encontraram uma área de terra mexida, como se fosse aterrada recentemente, e rapidamente pediram apoio ao Corpo de Bombeiros Militar e também a perícia criminal do Instituto Médico Legal (IML). Após os bombeiros cavarem no local, foi localizado o corpo da vítima dentro da cova rasa.

A área foi isolada pelos militares e foi realizado a perícia de local, onde constatou-se que a vítima foi morta com um tiro na cabeça e também pode afirmar que a execução tinha ocorrido no mesmo local da cova rasa.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a vítima estaria desaparecida há cerca de três dias e seria morador do bairro Cadeia Velha, e seus familiares seriam todos de Pauini, no estado do Amazonas.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).