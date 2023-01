Polícia Militar prende quadrilha que aplicava golpe do PIX falso, em Feijó

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (06), três pessoas por aplicarem o golpe do PIX falso.

A Polícia Militar já tinha conhecimento de que a quadrilha vinha aplicando o golpe do PIX falso nas cidades de Feijó e Tarauacá, principalmente em lojas agropecuárias na compra de rolos de arames.

- Publicidade-

Nessa tarde, através de denúncia, os agentes foram localizados em um veículo de cor vermelha e no bagageiro dois rolos de arames lisos. Indagados sobre a procedência, os indivíduos disseram ter comprado em uma loja de Feijó.

Ao ser verificada a veracidade das informações pode-se constatar que os indivíduos haviam aplicado o golpe do PIX FALSO no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Conforme relato do comerciante, no dia 05 do corrente mês já havia sofrido um mesmo golpe no valor de 800,00 (oitocentos reais).

Os agentes foram levados para a delegacia local e permanecem a disposição da justiça.