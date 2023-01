Posse de Gladson: veja os looks mais badalados das acreanas durante evento; FOTOS

O governador Gladson Cameli tomou posse neste domingo (1º) em cerimônias realizadas no Centro da capital acreana. Os atos movimentaram as redes sociais no primeiro dia do ano, pelas postagem dos acreanos que prestigiaram a posse do governador reeleito. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, separou os looks mais badalados do evento. Confira!

-MAILZA ASSIS

- Publicidade-

-SOCORRO NERI

-PATRÍCIA PARENTE

-GABRIELA CÂMARA

-NAYARA LESSA

-LINDA CAMELI

-FRAN BRITTO

-REGINA LONGUINI

-EVA EVANGELISTA

-MÁRDHIA EL-SHAWWA