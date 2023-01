Na manhã desta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, por volta das 09:30, durante patrulhamento na BR 364, a PRF abordou uma caminhonete na altura do km 115 e após as verificações foi constatada a presença de um revólver no interior do veículo sem a devida documentação necessária. Também foram encontradas 5 munições intactas junto com a arma.

Uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, juntamente com os objetos apreendidos, para as medidas cabíveis.