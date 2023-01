Senac abre mais de 1,5 mil vagas em cursos no Acre; confira as oportunidades

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre abre nesta quinta-feira, 19, mais de 1,5 mil vagas em 39 cursos de qualificação e habilitação técnica nas unidades no Estado, com preços acessíveis a todos os orçamentos. As inscrições podem ser feitas pelo site em ac.senac.br ou na unidade onde o curso será ofertado.

Aproveite essa oportunidade para investir em seu futuro profissional e alcançar seus objetivos, pois uma ampla variedade de opções de cursos profissionalizantes é ofertada. Além disso, os cursos do Senac Acre são ministrados por profissionais altamente qualificados e com experiência na área, garantindo assim uma formação de qualidade para os alunos; as unidades possuem, também, equipamentos e instalações modernas para proporcionar uma melhor aprendizagem.

- Publicidade-

O diretor de educação profissional do Senac Acre, Abrão Maia, explica que esses cursos são uma ótima oportunidade para aqueles que buscam se atualizar e se especializar em suas áreas de interesse, além de se destacar no mercado de trabalho. “Não perca a oportunidade de investir em sua educação e crescimento profissional, entre em contato com uma de nossas unidades ou acesse nosso site para obter detalhes sobre os cursos disponíveis e as condições de matrícula.”

São cursos nos segmentos de Saúde, Beleza, Moda, Gastronomia, Produção de alimentos, Segurança, Transporte e armazenagem, Comércio, Gestão e Tecnologia da informação. Não perca mais tempo e aproveite essa oportunidade para se capacitar e se especializar na área que você sempre sonhou. Entre em contato com a unidade do Senac mais próxima ou acesse ac.senac.br para mais informações sobre inscrição e detalhes dos cursos.

Para realizar a sua matrícula, você deve estar atento a documentação necessária e requisitos de acordo com o curso escolhido. Para matrícula, a documentação necessária é RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis.

Senac: Educação profissional de qualidade para o comércio!