Simone Mendes contrata equipe de Marília Mendonça para carreira solo

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (24/01), Simone Mendes revelou o que aconteceu com a equipe das ‘coleguinhas’, após o fim da dupla com sua irmã, Simaria, e falou sobre a contratação de parte da equipe da eterna Marília Mendonça.

“Mantive todo mundo! Como que vou desempregar o povo? É sobre uma parceria de uma vida inteira, todo mundo permaneceu, o empresário é o mesmo, a minha equipe é a mesma, assessoria de imprensa é a mesma, contratei só dois back vocal e uma parte da equipe da Marília Mendonça para o digital e o Eduardo Pepato que também era dela”, contou a artista.

Com uma equipe experiente, Simone se prepara para lançar na próxima quinta-feira (26/01), o primeiro EP da sua carreira solo, nomeado como Cintilante. O novo projeto é assinado por Fernando Trevisan Catatau, que coleciona trabalhos com artistas como Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Chitãozinho & Xororó, entre muitos outros. Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa e Bruno & Marrone. A sertaneja também se uniu a um dos principais produtores sertanejos, Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino por “Todos os Cantos Vol. 1”, de Marília Mendonça, em 2019. Referência na indústria musical.

Em breve, Simone Mendes levará sua voz potente para todos os cantos do país em uma grande turnê com a mesma equipe que acompanhou a dupla Simone & Simaria nos últimos anos. Ela ainda manteve a parceria com a RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, responsável pela agenda e a carreira da cantora, agora em fase solo.