Boa notícia para os fãs de Taylor Swift: após mais de 10 anos sem se apresentar em terras brasileiras, a cantora norte-americana deve fazer três shows no Brasil em 2023, com a turnê The Eras Tour. As informações foram divulgadas pelo jornal argentino El Día e reiteradas pelo jornalista brasileiro José Norberto Flesch nas redes sociais.

Os locais escolhidos pela compositora e intérprete de Anti-Hero seriam São Paulo, Curitiba, e Rio de Janeiro.