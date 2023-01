Tenente-coronel Cristian Diogo é o novo comandante do Bope no Acre

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC), recebe um novo comandante na tarde desta quinta-feira (5). A solenidade, que acontece nesta tarde, passará o comando para o tenente-coronel Cristian Diogo.

O tenente-coronel Cristian assume a unidade no lugar do coronel Rômulo Modesto, que esteve à frente do Batalhão durante o ano de 2022, e agora assumirá a Corregedoria da corporação.

O novo comandante do Bope era chefe de gabinete do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias.