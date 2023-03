Justiça penhora dízimos de fiéis da igreja do pastor Valdemiro Santiago

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) determinou a penhora dos dízimos pagos pelos fiéis à Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo pastor Valdemiro Santiago.

De acordo com as informações exclusivas do colunista Rogério Gentile, do portal UOL, a decisão foi tomada pelo juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares e tem origem em um processo no qual a igreja foi condenada a pagar uma dívida calculada hoje em cerca de R$ 881 mil em aluguéis não pagos, valor que inclui multa, juros e correção monetária.