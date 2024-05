Gracyanne agrediu Belo fisicamente após cantor praguejar contra ela

Mesmo sendo agredido, Belo teria pedido perdão pela fala após alguns dias, quando os ânimos de ambos se acalmaram.

Vale lembrar que a musa sofreu uma lesão no tendão do joelho próximo ao Carnaval, o que a deixou de fora do desfile das escolas de samba de São Paulo. O problema de saúde logo foi ligado à fala do cantor pela influenciadora, mas ela teria deixado isso de lado.

Gracyanne Barbosa revela casos extraconjugais do ex-marido Belo

Gracyanne Barbosa e Belo estão em meio a polêmicas sobre traição e divórcio. Durante entrevista ao Podcats, de Camila Loures e Bruno Guimarães, a influencer fitness revelou que soube de casos extraconjugais do cantor, mas que não foi atrás para se proteger.

“Eu sei que todo mundo usa esse termo traição pra gente não foi, mas houve alguma coisa fora do casamento e eu não fui atrás de saber, como não estou indo agora”, disse, ao ser questionada sobre o assunto pelos apresentadores.

Ela contou, ainda, que sempre recebe mensagens sobre atitudes de Belo. “‘ah, o Belo fez isso, fez aquilo’, mas eu não quero saber”, relatou. Gracyanne explicou que teve um desentimento com o ex-marido quando o caso com o personal veio à tona.

“Mas eu não quis saber se ele estava com alguém, pra mim não ia mudar. Dói, dói muito, e eu não ia conseguir superar. Preferi não saber, mas sendo pessoa pública a gente sempre chega, né”, completou.