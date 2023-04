Amanda Vasconcelos, esposa de Henrique, revela como conheceu o cantor

De acordo com a influenciadora digital, o primeiro contato foi de forma completamente espontânea, ao entrar em uma doceria acompanhada de uma amiga na cidade de Palmas (TO).

“Eu estava entrando na doceria e ele estava na porta, aí eu olhei e falei: ‘Gente, mas aquele homem parece aquele cantor’. Ai, na hora, ele escutou eu e minha amiga fazendo esse diálogo e falou: ‘Sou eu’. Eu fiquei super sem graça e entrei, aí ele virou e falou para o amigo dele que era para ele pegar o nosso número, ai como eu estava com a mãe da minha amiga eu fiquei super sem graça e falei que não ia passar, só que ai minha amiga virou e falou ‘a gente vai passar’ e aí a gente começou a conversar”, revelou Amanda, em entrevista exclusiva à coluna LeoDias.

Segundo o relato, o amor entre Henrique e Amanda Vasconcelos foi a primeira vista, após o encontro na doceria, na mesma noite ele a convidou para ir até ele.

“Na noite do mesmo dia nos encontramos, mas só nos beijamos, ai ele foi para São Paulo e eu fiquei em Palmas. Ele começou a querer que eu viajasse e eu falei ‘opa aí não. eu vou embora com a minha amiga e você vai embora no seu carro, cada um nos seus carros’”, contou Amanda.