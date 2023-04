Após estreia com JV, Mariana Tavares vai receber Marcio Bittar em podcast nesta sexta

Mariana Tavares, ex-apresentadora de TV, influenciadora e especialista em branding está de volta ao mundo dos podcasts com um projeto inovador. Agora, ela está se concentrando em seu tema favorito e que ela mais domina: Inovação e Negócios, que também será o nome do podcast.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, Mariana contou porque decidiu voltar à mídia com um podcast no site ContilNet, em que irá compartilhar seus conhecimentos e insights sobre inovação e negócios: “A ideia é fornecer dicas e conselhos úteis para os empreendedores do Estado e vai ter muita surpresa e convidados especiais” .

A inovação é fundamental para o sucesso dos negócios, especialmente em um mundo em constante mudança e evolução tecnológica. Mariana entende isso perfeitamente, até porque também empreende em startups e representa o Acre em eventos sobre tecnologia e Web 3, ela conta que está dedicando seu tempo e energia para ajudar os empreendedores a entenderem a importância da inovação e como aplicá-la em seus negócios: “Desenvolver e divulgar o Acre está em sua missão”, disse Mariana em entrevista exclusiva.

E como sei que vocês adoram spoiler, claro que arrancamos da produção quem será seu próximo entrevistado. Na sexta-feira (14), a Mariana Tavares recebe o senado do Acre, Marcio Bittar em entrevista exclusiva, às 16h, no perfil do ContilNet no YouTube.

Assista na íntegra o primeiro podcast de Mariana Tavares: